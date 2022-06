Ventimiglia: controlli all’autoporto di Ventimiglia, 6 stranieri indagati, 2 espulsi e 2 minorenni affidati

Ulteriore stretta dei controlli di Polizia nell’autoporto di Ventimiglia nel fine settimana. Le volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno fermato complessivamente 12 stranieri sorpresi, a più riprese, all’interno del vano di carico dei veicoli autoarticolati durante la sosta tecnica nell’autoporto di Ventimiglia.

Tutti sono stati accompagnati nella sede di via Aprosio per approfondire le verifiche dattiloscopiche e documentali sulla loro identità. Sei, tutti richiedenti asilo, sono stati indagati in stato di libertà per reati inerenti alle norme sull’immigrazione.

Due sono risultati in regola con il permesso di soggiorno. Due sono stati sottoposti all’espulsione con l’ordine del Questore. Due sono risultati minorenni. Un sedicenne è stato affidato alla madre. L’altro, 15 anni, è stato affidato alla comunità per minori indicata dai servizi sociali del Comune di Ventimiglia.