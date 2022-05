Bajardo: termina il mandato del Sindaco Francesco Laura, tutte le cose fatte e il discorso ai Consiglieri

“Siamo arrivati alla fine dei 5 anni del mio mandato attraversato da molte problematiche e con un finale che pensavo diverso ma comunque per me positivo. quasi tutto quello che mi ero prefissato o è arrivato o e vicino a risoluzione”.

Sono le parole del Sindaco di Bajardo, Francesco Laura, a pochi giorni dalla scadenza del suo mandato, che coinciderà con le prossime elezioni Amministrative del 12 giugno. In una relazione inviata a tutti i Consiglieri comunali e, metaforicamente anche a i concittadini, ha voluto evidenziare i punti che considera più rilevanti di questa amministrazione guidata.

“Cinque anni senza che sia mai mancata l’acqua in nessuna zona del paese, campagne comprese e senza mai chiudere la fontana vecchia. Dopo 50 anni che si parla di Sabotto inferiore ho rischiato ma l’acqua adesso c’è, arriva e tanta e ci permette di avere i vasconi pieni. Spero che grazie a questo e all’aver riattivato la fontana vecchia bassa con nuova linea elettrica (la vecchia era stata tolta) e nuova pompa, riusciremo a passare questo periodo di siccità. Devo a proposito di acqua rivendicare il merito di essere riuscito a riottenere il regime di salvaguardia rispetto a Rivieracqua facendo in modo che il Comune sia nuovamente proprietario dell’acquedotto e spero che nessuno ci presenti il conto di quelle 351 azioni incautamente comprate da altri”.

“Al secondo punto la pulizia del Centro Storico (Chiesa Vecchia e giardini, 14 camion tra macerie e rifiuti di passati cantieri e maleducazione) ora si possono ammirare i panorami in modo decoroso. Al terzo il decoro del paese con pulizia delle strade e veicoli posteggiati in modo decente e ordinato, senza via vai di animali abbandonati a loro stessi riducendo l’ingresso del paese a stalla a cielo aperto”.

“C’è poi la pulizia e la messa in ordine dell’isola ecologica e zona adiacente, cosa che mi è costata l’unica condanna della mia vita, ora però la zona ha cambiato faccia e va bene cosi. La rete del gas promessa da tanti anni e mai fatta adesso c’è e sarà col tempo ampliata. Opera eseguita a totale carico della ditta Carbotrade, cioè a costo zero per il comune”.

“La fibra ottica realizzata a totale carico dello stato e prossima al collegamento con la rete nazionale. Opera fondamentale per il futuro di Bajardo in quanto consentirà sia il lavoro a distanza sia ad aver collegamenti veloci per moltissime attività. Grazie a questo si farà in modo di attirare nel nostro bel borgo nuove iniziative di lavoro”.

“Grazie al finanziamento di 300mila euro da noi richiesto e concessoci dallo Stato (fondi confluiti nel Pnrr) si potrà finalmente risanare e mettere in sicurezza la zona antistante il salone polivalente (Salone iniziato dalla precedente amministrazione e da noi terminato), zona tuttora degradata dal palazzo semi demolito e pericolante, creando una terrazza belvedere ad uso giardino e manifestazioni varie”.

“Realizzazione del Belvedere Piecastello anche questa opera a lungo promessa adesso c’è. Sistemazione di vicolo San Salvatore tramite finanziamento di 162.000 euro appena concesso come rigenerazione urbana dall’Assessorato all’Urbanistica della Regione. La conclusione dei lavori al Castello chiesa vecchia. Lavoro iniziato da troppo tempo (20 anni? o più). Riorganizzazione uffici comunali creando ufficio telecamere server e carte identità, nuovo archivio, ufficio del sindaco, abbassamento soffitti, sostituzione caldaia, capoto esterno parte nord e al piano superiore ampliamento biblioteca”.

“Manutenzione dell’acquedotto con riparazioni varie a sorgenti e linee, pulizia vasconi. Installazioni e sostituzioni porte e sportelli, sostituzione pompe di sollevamento, installazione nuovi cloratori compresi quelli nelle frazioni, messa in sicurezza vasca Vignai danneggiata da tempesta Alex”.

“Quanto al mio personale comportamento – prosegue il Sindaco Laura - posso dire che sono fiero di aver nel mio piccolo contribuito al superamento della fase acuta del Covid fornendo supporto e aiuto a chi ne aveva necessita e pur avendo timore son sempre rimasto a disposizione di tutti, cosi come ho cercato di agevolare nel rispetto delle leggi tutti quelli che hanno in modo educato fatto richieste di vario genere”.

Continuando ci sono altri punti che meritano di essere citati e forse qualcuno manca pure, ma qualcuno merita di essere menzionato se non altro per dovere di cronaca:

- affidamento manutenzione e controllo depuratori, collegamento primo pezzo fognatura di via Roma, spogliatoi campo sportivo, depuratore isola ecologica alla rete fognaria nonché predisposizione per futuro collegamento della rete di Poggio Capanna al depuratore;

- rifacimento tetto ingresso cimitero crollato da anni, con taglio degli alberi più pericolanti;

- inizio ristrutturazione impianti sportivi con creazione area camper e tende, sostituzione fari e separazione impianti, recinzione parziale e pulizia da arbusti vari;

- installazione di nuove telecamere per potenziare la sicurezza di paese e campagne anche con contributo prefettura e ‘Unione dei Comuni’;

- manutenzione straordinaria frantoio comunale e suo affidamento alla tenuta agricola Abbo. Anche qui era giacente da moltissimi anni un camion di rifiuti vari;

- manutenzione straordinaria strade comunali per Castel Vittorio, Via San Giovanni, Cimitero, Galleria San Romolo (praticamente non esisteva più), pista acquedotto Sabotto Cavanelle e pista Fontana vecchia bassa;

- messa in sicurezza alcuni tratti di via Taggiasco (ponticello, guard-rail tornante, staccionata in vari punti) già deliberati alcuni tratti di asfaltatura, già installata panchina tornante;

- sostituite panchine nei giardini di Via Roma

- sostituzione e ampliamento illuminazione pubblica con nuove lampade a Led con relativi benefici sia di costi di esercizio che di resa illuminante già deliberato anche punti luce in più a Berzi 2 e modifiche in vicolo XX Settembre. Sono state dismesse varie utenze elettriche da anni non utilizzate (alcune mai) ma di cui il comune pagava il canone;

- pulizia riparazione e segnalazione rete sentieristica di ben 80 km suddivisa in 12 percorsi su vecchi sentieri e mulattiere comunali, lavoro effettuato con contributo lavorativo del CAI di Bordighera. Il tutto pubblicizzato tramite pannello informativo in zona San Rocco, e tramite la stampa di apposita ‘Carta dei Sentieri’, con pubblicazione sia sul sito del comune che su ‘Sanremo outdoor’.”

“Ringrazio i consiglieri per il comportamento tenuto in questi anni – termina Francesco Laura - che nonostante alcune divergenze si è sempre manifestato in modo civile e ringrazio anche tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere i risultati che ho appena elencato, il più delle volte in modo disinteressato”.