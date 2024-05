Elezioni Sanremo: Rolando visita il cimitero monumentale della Foce di grande valore culturale

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando si è recato in visita al Cimitero Monumentale della Foce, che da troppo tempo ormai versa in una situazione di degrado.



“Visitando l’area – evidenzia Gianni Rolando - si nota la grande importanza dal punto di vista storico, sociale e culturale dello stesso dove spiccano tra l'altro, personalità di rilievo, tra cui numerosi russi e inglesi che soggiornavano a Sanremo come tappa intermedia di ritorno dall'India e testimoni, pertanto, del passato internazionale della nostra città, meta gettonatissima negli anni della belle epoque. Questo tipo di degrado diffuso – sottolinea Rolando – dove troviamo aree inagibili e che necessitano di interventi importanti, deve terminare: ritengo che il comune debba fare un'azione straordinaria e le risorse dovrebbero essere ricavate anche con nuove concessioni soprattutto nell'area inagibile confinante con la pista ciclabile. E' importante individuare un referente che si occupi di tutti gli aspetti burocratici, soprattutto il rapporto con la soprintendenza.



A proposito – prosegue il candidato sindaco del centro destra – negli anni '70 era stata fatta un'indagine e una successiva classificazione delle tombe: questo potrebbe essere il punto di partenza amministrativo. Il Cimitero Monumentale della Foce – conclude Rolando - ha tutte le carte in regola per essere un'attrazione turistico/culturale, infatti è di fondamentale importanza l'inserimento del camposanto nel circuito europeo dei cimiteri monumentali ai fini di attingere a finanziamenti mirati, oltre alla valorizzazione delle opere d'arte presenti all'interno.”