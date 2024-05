Elezioni Amministrative Sanremo: il candidato a sindaco Alessandro Mager in visita all'Irf

Questa mattina il candidato Sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager, accompagnato da Ester Moscato, Enza ‘Chicca’ Dedali, Giovanni Mascelli e Francesco Ciuffi (Anima), si è recato in visita presso l’IRF, Istituto Regionale per la Floricoltura.

Presente all’incontro il presidente Gianluca Boeri, anche presidente di Coldiretti Liguria, che ha spiegato la situazione attuale dell’Istituto e evidenziato le difficoltà economiche derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria della Villa Le Guardiole, che risale ai primi del Novecento. Nel corso della visita sono stati spiegate le varie attività che vengono svolte dall’IRF, tra i quali la ricerca per le problematiche fitosanitarie, le malattie delle piante, attività di ricerca in genere, attività di formazione e divulgazione. L’Istituto conta al momento 11 dipendenti fissi e 5 dipendenti stagionali.

“Siamo pronti a lavorare insieme – ha spiegato Mager -per mettere maggiormente in luce una realtà importante come l’IRF di Sanremo. Questo sarà uno dei temi al centro dell’appuntamento di domenica 19 maggio al Teatro Ariston dove riuniremo tutti i sanremesi che hanno a cuore il progresso sociale ed economico della città”.