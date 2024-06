Sanremo: strappati i manifesti elettorali dell’UDC, lo sdegno della segretaria provinciale Anna Maria Panarello

La Segreteria Provinciale dell’UDC Democrazia Cristiana, che concorre alle amministrative a sostegno del Candidato Sindaco Gianni Rolando, stigmatizza gli atti di vandalismo contro i manifesti elettorali, di 2 metri per 1, strappati dagli appositi spazi dedicati ai candidati.



“Sono stati distrutti, accartocciati e gettati a terra o spariti – interviene Anna Maria Panarello, segretaria Provinciale UDC -. Siamo indignati da questi gesti anti-democratici che non solo non ci intimidiscono, ma anzi ci fortificano perché abbiamo ancora più chiara la forza dei nostri valori popolari democratici cristiani, e pertanto li riattaccheremo con più entusiasmo.

Più verremo colpiti con questi attacchi squallidi, più voleremo alti, sopra il fango di chi vuole danneggiare il nostro bellissimo simbolo e la forza dei suoi valori più forti di qualsiasi atto vandalico. La qualità della democrazia si misura anche dal rispetto verso l'avversario e con la liberalità e pluralismo delle idee . La delegittimazione dell’avversario tramite atti come questi, che sono reati, non è democratico e nulla deve far pensare che 'togliere' le altre idee sia legittimo. Questo gesto è una chiara dimostrazione del disprezzo verso l'avversario da parte di alcuni individui.

UDC Democrazia Cristiana non vuole distruggere ed eliminare l'avversario, ma vuole il confronto sulle idee per dare a Sanremo il miglior futuro possibile".