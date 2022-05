Aumentare i follower su Instagram con questi 5 trucchi

Non sai come aumentare i follower su Instagram? Non ti preoccupare: abbiamo raccolto per te 5 diversi trucchi che si possono utilizzare nel 2022.

Mettiamola così: Instagram è una piattaforma magica, specie se si ha accesso ad un grande numero di seguaci. Chi riesce ad aumentare i follower su Instagram durante il corso della sua permanenza sulla piattaforma è avvantaggiato dal fatto che può trasformare questa sua attività in un vero e proprio lavoro con il passare del tempo.

Poter provare un aumento follower Instagram costante e repentino all’interno della piattaforma è ciò che serve per riuscire ad arrivare alle agenzie pubblicitarie con un portfolio tale da farsi assumere la creazione di spazi pubblicitari.

Anche le aziende sono felici se riescono ad aumentare follower Instagram poiché espandono il loro potenziale bacino di clienti aggiungendone di nuovi.

Riuscire in quest’opera di crescita però è un qualcosa che richiede tempo, pazienza e sopratutto competenza. Sebbene esistano delle scorciatoie (come vedremo fra poco) riguardanti l’aumentare follower Instagram, è necessario sapere cosa si fa per poter portare a casa dei risultati gradevoli.

Quali sono le scorciatoie di cui parliamo? Se un utente non ha tempo per aumentare follower Instagram secondo dei metodi “normali” quello che deve fare è comprare follower Instagram da servizi come Instapiu.

Comprare follower infatti, se fatto nella maniera errata, può portare a degli svantaggi pesanti ad un profilo a causa delle leggi severe della piattaforma relative all’utilizzo di bot,

Prima di addentrarci all’interno delle strategie andiamo ad analizzare alcuni dei motivi che possono portare un utente o un’azienda ad aumentare i follower su Instagram.

Perché uno dovrebbe voler aumentare i follower su Instagram?

La piattaforma social Instagram, forte dei suoi oltre 2 miliardi di utenti attivi mensilmente, è al giorno d’oggi considerata una delle tappe obbligate per chiunque voglia fare un qualche tipo di marketing.

Questo perché chi possiede un grande numero di seguaci può sfruttare la sua posizione di vantaggio per pubblicizzare prodotti e servizi. Anche le aziende ottengono un vantaggio da un aumento follower Instagram perché al giorno d’oggi la credibilità è molto legata al quantitativo di persone che seguono un determinato brand.

Per questo motivo in molti si impegnano per ottenere follower Instagram gratis o più generalmente per aumentare follower Instagram.

Anche senza comprare follower Instagram la crescita è possibile fare ciò sfruttando specifiche strategie e trucchetti, motivo per cui adesso cerchiamo di capire come fare per poter migliorare la propria posizione all’interno della piattaforma.

Fai attenzione al tuo feed e profilo Instagram

Dalla nascita di Instagram ad oggi sempre più brand ed influencer hanno iniziato a lavorare complice la piattaforma; per questo motivo è importante fare in modo che si risulti quantomeno unici all’interno di quella giungla che è se si vuole ottenere un aumento follower Instagram.

Gli utenti, per cercare di capire se un creatore di contenuti è degno o meno di essere seguito non fanno altro che una cosa: controllare il feed di quest’ultimo alla ricerca di post, video, reel che possano risultare interessanti.

La prima cosa che però guardano una volta entrati all’interno del profilo non è altro che il grumo di informazioni personali presenti nella parte alta della pagina. In questo caso parliamo di biografia, immagine del profilo, storie in evidenza e chi più ne ha più ne metta.

Per questo motivo, prima di concentraci sul capire come adattare tali elementi, è bene pensare fin da subito ad un’idea generale da perseguire all’interno dei vari componenti del feed.

Ora vediamo come gestire le varie micro sezioni in cui è diviso un profilo Instagram.

Nome utente

Il nome utente che deve venir utilizzato all’interno di Instagram deve essere riconoscibile, semplice da scrivere e in grado di permettere ad un utente esterno di capire subito l’argomento che viene trattato all’interno del profilo. Un buon nome utente è parte integrante del perché si riescono ad ottenere follower gratis Instagram.

Biografia

La biografia non è altro che un piccolo blocco di testo che in 160 caratteri deve riassumere tutto quanto il contenuto del proprio profilo. In tal senso è bene uutilizzare abbreviazioni ed emoji per cercare di far capire al pubblico di cosa si parla. Anche in questo caso parliamo di un elemento da tenere in considerazione per guadagnare follower Instagram gratis.

Immagine profilo

Dulcis in fundo arriviamo all’immagine profilo, primo e vero segno di riconoscimento di un’utente all’interno di una piattaforma. L’immagine in questione deve essere chiara, riconoscibile ad allineata con il resto della produzione del profilo Instagram.

Altre cose da tenere in considerazione per ottimizzare il profilo Instagram

Ecco un piccolo elenco di altre cose da dover tenere in considerazione per aumentare follower Instagram:

Storie in evidenza : utili per riassumere ciò che si fa in più spazio

Link in biografia : perfetto per andare a monetizzare sugli utenti e per pubblicizzare un proprio sito internet

Foto dove si è taggati : qui andrebbero lasciate soltanto le foto allineate con il proprio pensiero e le foto legate a dei brand con i quali sono avvenute realmente delle collaborazioni

Queste sono le cose più importanti da tenere in considerazione se parliamo di come fare follower su Instagram senza essere tra chi compra follower.

Aumenta follower Instagram usando saggiamente hashtag e geolocalizzazione

Un altro degli elementi molto importanti da tenere in considerazione se si vogliono aumentare follower Instagram è l’utilizzo di due degli strumenti che Instagram mette a disposizione degli utenti che vogliono gestire la classificazione dei contenuti.

Ottenere un aumento follower Instagram costante e duraturo è infatti impossibile senza conoscere in maniera un minimo approfondita tanto il mondo degli hashtag quanto quello della geolocalizzazione.

In questo caso di cosa stiamo parlando? Gli hashtag sono degli strumenti che vengono utilizzati all’interno di Instagram per instradare i contenuti all’interno di pacchetti comprensibili; avere più follower Instagram significa conoscere questi pacchetti e saperli sfruttare a proprio vantaggio.

Se un utente è interessato ai cavalli, ad esempio, dovrà semplicemente usare l’hashtag #cavalli per trovare contenuti adatti a lui. Discorso identico si può fare per la geolocalizzazione, con la differenza che questa si riferisce al luogo geografico.

Esistono due macro categorie di hashtag nel mondo di Instagram ed entrambe possono essere utili per chi cerca un modo per fare follower su Instagram o per ottenere follower gratis Instagram.

Gli hashtag generici sono hashtag con un piccolo volume di ricerca che, però, portano ad un pubblico altamente fidelizzato. Gli hashtag generali invece hanno un volume di ricerca molto più ampio ma sono privi di pubblico altamente fidelizzato; una sapiente miscela di entrambi è un ottimo modo per aumentare i follower.

Crea delle descrizioni accattivanti per migliorare la presa delle foto sul pubblico

Per quanto Instagram sia una piattaforma prevalentemente visiva, avere soltanto delle belle foto non è detto faccia la differenza sul lungo periodo.

Questo accade perché la piattaforma, per quanto tenda a premiare chi sia in grado di creare fotografie di grande qualità, cerca di ricompensare anche gli utenti che sono in grado di creare valore per i contenuti attraverso le descrizioni.

La ricompensa, ovviamente, è realizzata sotto forma di follower gratis Instagram e di visibilità; per avere follower su Instagram è necessario inanellare diversi contenuti “premiabili” dalla piattaforma.

In questo caso basta utilizzare le tecniche di un buon copywriter per riuscire ad ottenere dei vantaggi tangibili. Le descrizioni per essere efficaci devono essere emotivamente ficcanti, capaci di comunicare con il lettore e capaci di avere uno stile riconoscibile.

Chi utilizza le descrizioni per raccontare storie e creare elementi immaginifici riceverà, in cambio, un aumento follower Instagram e riuscirà più semplicemente a fare follower su Instagram.

Aumenta follower Instagram usando i giusti template per i contenuti

La piattaforma di Instagram è una piattaforma piuttosto giovane in termini di età ma che ha già visto al suo interno la nascita e l’evoluzione di una lunga pletora di funzioni più o meno popolari.

Sebbene inizialmente la piattaforma fosse completamente legata al concetto di foto, con il passare del tempo questo suo obbiettivo si è espanso al punto da includere diverse tipologie di forme per ciò che si vuole pubblicare. Al giorno d’oggi per avere più follower su Instagram le foto non bastano più.

In questi casi stiamo parlando delle stories che durano 24 ore, delle combinazioni tra musica e video conosciute come reel, dei lunghi video che una volta facevano parte di IGTV.

Usare il template più recente è il modo migliore per andare ad aumentare i follower su Instagram, basta ricordarsi questo.

Comprare follower Instagram per non perdere tempo

Finora abbiamo visto tutti quanti i metodi che, in un modo o nell’altro, richiedono all’utente di passare molto tempo sulla piattaforma impegnandosi in modo costante per riuscire ad avere follower su Instagram.

Se non c’è il tempo ma invece c’è un budget è bene sapere che è possibile comprare follower Instagram in maniera rapida e sicuro grazie a piattaforme come Instapiu.

Comprare follower Instagram su Instapiu è super semplice: la piattaforma in questione possiede metodi di pagamento sicuri e permette l’acquisto di pacchetti contingentati adatti a diverse tipologie di utenti, dalle piccole aziende ai grandi influencer.

Perché fare questo acquisto su Instapiu e non altrove? Perché instapiù offre solamente follower reali a chi compra follower; questo è di fondamentale importanza per non cadere nella trappola dei bot che possono peggiorare le condizioni del proprio profilo. Presupposte queste conoscenze sta al singolo utente capire come avere follower su Instagram.