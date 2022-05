Presunto pagamento di una tangente: arrestato il Sindaco di Aurigo Luigino Dellerba e un imprenditore locale (foto)

Luigino Dellerba, Sindaco di Aurigo e più votato di tutta Italia nonchè consigliere provinciale, e un imprenditore edile locale, Vincenzo Speranza della Edilcantieri, sono stati arrestati in flagranza di reato per una presunta tangente da 2 mila euro, che sarebbe stata pagata per agevolarlo nell’assegnazione diretta di alcuni lavori pubblici per un importo cosiddetto 'sottosoglia', quindi non soggiacente alle regole che disciplinano le gare d’appalto, comunque superiore ai 100.000 Euro.

Sono tuttora in corso perquisizioni nelle residenze dei due arrestati e negli uffici comunali di Aurigo per esaminare il carteggio afferente al lavoro commissionato, nonché per verificare eventuali ulteriori irregolarità.

La storia politica di Luigino Dellerba è iniziata nel 1977, quando, a 21 anni, ha messo piede per la prima volta piede nella municipio in via San Paolo 11. Luigino Dellerba non ha governato solo Aurigo, ma ha avuto altri incarichi di prestigio prima come presidente della Riviera Trasporti dal 2001 al 2005 e poi con 'Sanremo Promotion', ente che promuoveva eventi per la Citta dei Fiori. Ma c'è stato anche un ruolo in Provincia per il sindaco dei primati di Aurigo.

E’ entrato quando il presidente era Boscetto bis e poi per due mandati con Gianni Giuliano ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente. E’ tornato nell’Ente provinciale prima con Fabio Natta e poi con Domenico Abbo con una elezione di secondo grado dove ha anche ricoperto l'incarico di vicepresidente del consiglio provinciale.