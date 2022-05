Coronavirus: anche oggi numeri in calo in regione e provincia, tasso di positività poco sopra il 7%

Numeri inferiori oggi per il Covid in Liguria, dettati dai pochi tamponi eseguiti ma, fortunatamente, sono sempre e comunque in calo.

Sono 118 i nuovi positivi al covid registrati oggi in Liguria, emersi da 1.586 tamponi eseguiti, dei quali 415 molecolari e 1.171 antigenici rapidi. Tasso di positività che continua a calare e oggi è al 7,44%.

Nella nostra provincia sono 3 i nuovi casi di Covid oggi, mentre sono 24 a Savona, 62 a Genova e 29 a La Spezia. All'ospedale Borea di Sanremo, i ricoverati sono 22, due in più rispetto a ieri (nessuno in terapia intensiva). In regione sono invece 153 i ricoverati (3 in meno di ieri) dei quali 8 in terapia intensiva.

In regione sono 5.765 i pazienti in isolamento domiciliare (623 in meno di ieri) e anche oggi, fortunatamente, non si registrano decessi.

Sotto il bollettino completo di oggi.