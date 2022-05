Sanremo: infiltrazioni d’acqua all’auditorium ‘Alfano’? Nei camerini la situazione è nota, mentre sotto al palco non sono emerse criticità (Foto)

A meno di un anno dall’inaugurazione l’auditorium ‘Alfano’ fa già i conti con le infiltrazioni d’acqua? Alla nostra redazione sono arrivate le segnalazioni di alcuni lettori che hanno sottolineato l’intonaco scrostato all’ingresso dei camerini e, dopo una lieve pioggia notturna, tracce evidenti di acqua sul palco con una forma (che si vede in foto) tale da lasciar pensare a qualche problema a tubature o canaline.

Subito il Comune ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. È emerso che, per quanto riguarda il palco, non sono presenti danni o malfunzionamenti a tubi o canaline e, quindi, le ben visibili macchie di umido non sono da imputare a guasti.

Diversa la situazione all’ingresso dei camerini dove il muro e l’intonaco testimoniano la palese presenza di infiltrazioni. Pare che la situazione sia così ormai da anni, da ben prima del restyling e dell’inaugurazione nell’estate 2021. Possibile un intervento per la sistemazione della zona in vista degli eventi estivi, ma serviranno anche lavori per la soluzione del problema alla radice.