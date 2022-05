Covid in Liguria: 480 nuovi positivi, 59 sono in provincia di Imperia

Sono 480 i nuovi positivi al covid registrati oggi in Liguria, emersi da tamponi eseguiti, dei quali 1.000 molecolari e 3.689 antigenici rapidi.

Nella nostra provincia sono stati 59 i nuovi casi di Covid, mentre sono stati 75 a Savona, 280 a Genova e 66 a La Spezia.

Cala il numero dei ricoverati all'ospedale Borea di Sanremo, sono 26, cinque in meno rispetto a ieri (nessuno in terapia intensiva). In regione sono invece 160 i ricoverati (dieci in meno di ieri) dei quali 8 in terapia intensiva.

In Liguria si registrano anche quattro morti di pazienti positivi al Covid. Si tratta di tre donne e un uomo. I decessi, avvenuti presso gli ospedali di La Spezia e Sarzana, risalgono al periodo tra il 10 e il 18 maggio, Infine, calano anche i pazienti in isolamento domiciliare, 6955 persone, 557 in meno di ieri.