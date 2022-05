Dal 13 giugno parte il Summer Camp del Sanremo Rugby: sport, scuola e cultura al campo di atletica di Pian di Poma

L’estate è alle porte e il Sanremo Rugby si sta preparando per il Summer Camp in programma dal 13 giugno al 9 settembre al campo di Pian di Poma.

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18 (pasto incluso), i bambini dai 3 agli 11 anni e i ragazzi dai 12 ai 14 potranno trascorrere la giornata in un ambiente professionale e sicuro alternando una lunga serie di attività tra sport, scuola e cultura.

Tante le attività in programma. I laboratori estivi di teatro, pittura, canto, cucina e il cineforum oltre all’immancabile sport: rugby, ginnastica, balli di gruppo, atletica, tanta attività in mare in spiagge attrezzate e con educatori, psicomotricità, avviamento allo sport. E poi escursioni sul territorio, corsi di educazione civica e primo soccorso a cura della Croce Rossa di Sanremo, senza dimenticare il supporto per i compiti delle vacanze.



A Pian di Poma è tutto pronto per vivere insieme un’estate ricca di sport, divertimento e voglia di stare insieme.

Per informazioni: Ylenia 351 5661554.