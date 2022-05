Balneari: l’On. Giorgio Mulè “Grazie a Forza Italia salvaguardate migliaia di imprese”

“Sui balneari abbiamo fatto importanti passi avanti. Grazie al paziente e incessante lavoro della squadra di governo di Forza Italia e dei suoi parlamentari abbiamo salvaguardato decine di migliaia di imprese che rischiavano danni e beffe”.

così il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, che prosegue: “Ora si va avanti, ma con la consapevolezza che nessun torto verrà fatto ai balneari. Non lasceremo nessuno indietro. Continueremo a tenere alta l’attenzione sull’iter del provvedimento e dei decreti per tutelare gli imprenditori che da nord a sud hanno investito i propri capitali per preservare e farsi carico della manutenzione ambientale delle nostre coste”.