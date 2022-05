Ultimo appuntamento con gli incontri virtuali dell’IIS Ruffini Aicardi: si parlerà di fumetto con Sergio Giardo

Il ciclo di appuntamenti con gli incontri virtuali dell’IIS Ruffini Aicardi di quest’anno scolastico, in prossimità della fine delle lezioni giunge anch’esso al termine. Dopo aver parlato di videoclip, di letteratura, di cinema e opera lirica, l’appuntamento finale sarà dedicato al mondo del fumetto e del disegno per l’illustrazione.

Venerdì 27 maggio dalle ore 15:30 alle 17, quindi, ci si connetterà ancora una volta in aula virtuale su piattaforma G-Suite, tramite Meet, per una lezione interattiva in cui non soltanto si sarà impegnati nell’ascolto, ma ancora di più ci si dedicherà in tale occasione a privilegiare l’aspetto visivo. Il Professor Umberto Sisia, curatore della rassegna, spiega: “Ho voluto dedicare l’ultimo incontro virtuale del 21/22 a un’arte che amo e frequento molto, vale a dire quella del fumetto. Per quello che si riuscirà a fare nel tempo dedicato, due veri e propri maestri ci mostreranno come un professionista approccia la disciplina del disegno in un’ottica narrativa o illustrativa. Studiare il corpo in movimento, impegnato in pose plastiche o altamente dinamiche, posizionarlo a riposo senza creare una scena statica e noiosa, renderlo interessante ed espressivo, calarlo in una dimensione strutturata mediante un’ambientazione, dei costumi, degli effetti speciali: sono tutte scelte (e capacità) fondamentali che un disegnatore deve considerare imprescindibili nel proprio lavoro per dare vita alle storie immaginate dagli sceneggiatori”.

A guidarci in questo affascinante viaggio saranno due autori sensazionali, due pezzi da novanta nel rispettivo campo del disegno. Sergio Giardo, apprezzato disegnatore Bonelli e noto in ispecie per il suo contributo ai generi fantascientifico e fantasy, colonna portante di Nathan Never e apprezzato copertinista della medesima testata, ci guiderà nei complessi meandri del fumetto realistico, intendendo con questo termine la capacità di rendere credibili e concreti anche gli eventi e le tecnologie più irreali. Moreno Chiacchiera, invece, ci mostrerà le tecniche con le quali partire dal realistico per procedere verso la dimensione del disegno umoristico, della caricatura, del bozzetto divertente, dell’illustrazione comica. Autore estremamente dettagliato e particolareggiato, ci dimostrerà soprattutto come per fare divertire occorra partire da solidissime basi tecniche e reali sulle quali poi attuare deformazioni o alterazioni che soddisfino la richiesta del committente.

Un’occasione particolarmente feconda per riflettere su un mezzo espressivo, quello fumettistico, ormai giustamente del tutto riabilitato e glorificato – tranne che per qualche sporadica caduta di stile – dalla cultura ufficiale, ma che paradossalmente è sempre meno frequentato dai giovani di oggi. Una sensibilizzazione volta a cercare di fare scoprire agli studenti le potenzialità del linguaggio fumettistico, nonché nuovi e meravigliosi universi narrativi, fin troppo spesso rifiutati a priori per pigrizia o per la non offerta possibilità di conoscerne la realtà effettiva.