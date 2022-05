Musica: questa mattina su Radio Onda Ligure l'intervista ai Matia Bazar, gruppo storico del pop italiano

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi

protagonisti del mondo della musica. Questa mattina alle 10.45 intervista ai Matia Bazar, una delle band storiche del pop italiano, per due volte vincitrice del

Festival di Sanremo.

Il gruppo dopo vari cambiamenti, si ripresentata oggi con una formazione rinnovata guidata da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni), Piercarlo (Lallo) Tanzi alla batteria e voce, il savonese Silvio Melloni al basso, tastiere e voce, Gino Zandonà alla chitarra e voce e Luna Dragonieri, voce solista. L’impostazione artistica è quella originale: quattro musicisti che “abbracciano” le melodie vocali della cantante. Il progetto discografico dà il via al tour estivo che attraverserà le piazze più belle d’Italia.

L’intervista di oggi sarà l’occasione per presentare il nuovo singolo “Non finisce così”, nato da un testo di Giancarlo Golzi, scritto prima della sua prematura scomparsa, ritrovato da Fabio Perversi e musicato da Piero Cassano, inedito contenuto nel nuovo album The Best Of, prodotto da DM Produzioni di Danilo Mancuso e distribuito da ADA Music Italy, fuori su tutti i digital store.

L'intervista, realizzata da Maurilio Giordana, sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.