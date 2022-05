Celebrati alla Festa dello Sport i vincitori del' Premio Fotografico Nicali - Iren'

Grande festa per i vincitori della 10° edizione del Premio Fotografico Nicali – Iren. che sono stati celebrati alla Festa dello sport dalle massime autorità istituzionali e sportive e da due "stelle" del calibro di Paola Fraschini ed Edoardo Stochino.

Sono state tantissime le interazioni e le condivisioni. Quasi 20.000 i “like” espressi sulle 364 foto in gara. Tanta passione e bellezza in scatti variegati, di gare e tornei, di semplice pratica sportiva e di (tanta) amicizia.

La Giuria di Qualità del Premio, formata da Michele Corti, Cristina Cambi, Marco Callai, Pierpaolo Varaldo, Antonio Micillo, Edoardo Stochino, Francesco Bocciardo, Maurizio Daccà, Luisella Tealdi, Rino Zappalà, Giorgio Costa, Simona Ferro, Vittorio Ottonello, Luca Ubaldeschi. Matteo Cantile, Italo Vallebella e il team di Iren, ha selezionato la foto di Pietro Clavarino (skate) al primo posto: a lui è andato il Monopattino IrenGO. Secondo posto per Ivano Cardone (motociclismo) a cui va il voucher Decathlon di 100 euro e terza Francesca Marletta (rock acrobatico) che si aggiudica la sacca di prodotti Welcare. Un premio speciale è stato assegnato alla foto degli studenti dell’IC Savona del prof. Alessandro Bozza che interpretano tutti i colori dello sport.

La giuria popolare si è espressa invece sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport, determinando le 20 foto che comporranno la mostra permanente alla Casa delle Federazioni del Coni. Al vincitore Guido Barabino (1792 like), che immortala la figlia Giorgia portiera, va un Viaggio GNV per 4 persone. A Vittoria Oliva (1122 like), seconda con uno scatto dedicato al Tennistavolo, va lo Smart Watch MiWatchLite. A Francesco Modica (738 like), con una fotografia del figlio felice sulla neve dopo aver superato il trauma della perdita di una gamba in un incidente motociclistico, la box "Liguria Experience" firmata Bottega Ligure.

La Danza Sportiva paralimpica è protagonista con il quarto posto di Chiara Alberti (630 likes) e l’ottavo di Laura Benvenuto (355). A livello di gruppi, invece spiccano le ragazze di India Grassi Lucetti, diciottesima con 175 likes. C’è il Basket sia in forma Special Olympics, con il quinto posto di Serena Taccetti (518), sia in forma olimpica con il sesto posto di Christian Filanti (455).

Gaia Borrello (settima con 392) e Laura Corradi (quindicesima con 206) promuovono il Pattinaggio. Appartiene alla famiglia degli sport rotellistici anche lo skateboard fotografato da Rodrigo Perez Salazar (dodicesimo con 285).

Non mancano gli sport d’acqua grazie alla Jet Ski Therapy di Simona Alfano (nona con 344) e al Nuoto, sia con il progetto #MiFidoDiTe lanciato da Marcella Zaccariello (decima con 293) sia con lo scatto giovanile di Marta Barbera (diciassettesima con 181).

Spartan Race in evidenza con l’undicesimo posto di Stefano Privino (291). C’è il ciclismo Special Olympics con il tredicesimo posto di Eleonora Ferrari (271) e la corsa Special Olympics (sedicesimo Eugenio Bardelli con 187) con Enrico che taglia il suo traguardo.

Due gli scatti della Ginnastica, ritrovabile nel quattordicesimo posto di Giulia Angelino (256) e nel ventesimo di Giorgia Grasso (145). Prima finale per lo Squash grazie al diciannovesimo posto di Daniel Brusco (149).

Grande gioia per tutti i premiati a cui Stelle nello Sport ha riservato grazie alla collaborazione di Iren Luce Gas e Servizi una sacca premio impreziosita dai gadget firmati Iren, Decathlon, Panarello, Isolani, Bellavita.