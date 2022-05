Coronavirus: cala decisamente il tasso di positività (8,92%), oggi 70 nuovi casi in provincia di Imperia

Sono 556 i nuovi positivi al covid registrati oggi in Liguria, in relazione ai 7.694 tamponi eseguiti, dei quali 1.465 molecolari e 6.229 antigenici rapidi.

Drastico calo del tasso di positività, finalmente sotto il 10%, oggi all’8,92. Nella nostra provincia sono stati 70 i nuovi casi di Covid, mentre sono stati 85 a Savona, 304 a Genova e 93 a Spezia.

Cala nuovamente il numero dei ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo: ora sono 34, uno in meno rispetto a ieri (nessuno in terapia intensiva). In regione sono invece 170 i ricoverati (uno in meno di ieri) dei quali 8 in terapia intensiva.

Nessun morto oggi nella nostra regione, dove sono 7.512 i pazienti in isolamento domiciliare, 331 in meno di ieri.

Sotto il bollettino odierno