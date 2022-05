Arma di Taggia: Park 24, dalla prossima settimana via allo svuotamento del piano allagato

La prossima settimana inizieranno le operazioni di svuotamento del piano allagato di Park 24 ad Arma di Taggia. L'ufficio lavori pubblici sta seguendo la pratica, da quando il Sindaco ha firmato il compromesso con Area 24 permettendo così al Comune di entrare già in possesso delle aree.



Da quel 15 aprile, sono iniziate le opere di messa in sicurezza degli spazi esterni al cantiere dell'incompiuta. Sono stati completati gli interventi di pulizia e recupero di due aree verdi e sono state rimosse le recinzioni metalliche ammalorate che hanno lasciato spazio a nuove paratie di legno che dovrebbero essere presto abbellite.

Operazioni che hanno reso necessaria la chiusura del bypass della pista ciclabile. Ci vorranno ancora alcuni giorni per la riapertura del collegamento ciclopedonale, compatibilmente con l'intervento di svuotamento del piano allagato. Si tratta di acqua meteorica dovuta all'ingresso delle precipitazioni, attraverso i punti scoperti e aperti del cantiere.

Una ditta procederà all'estrazione dell'acqua sfruttando una pompa idrovora. L'intera operazione dovrebbe durare almeno 3 giorni. C'è un precedente abbastanza recente, il 7 novembre 2019, lo stesso intervento venne effettuato dai militari del 32º reggimento genio guastatori di Fossano, della Brigata Alpina Taurinense dell'Esercito Italiano. Gli stessi che hanno agito pochi giorni fa per il disinnesco e la rimozione della bomba da 1.000 libbre nel torrente Argentina.

All'epoca si quantificò l'estrazione di circa 1800 metri cubi d'acqua presenti nel piano interrato dello scheletro dell’ex cantiere. Equivalenti a circa un metro d’acqua d’altezza. I militari intervennero con la loro pompa in grado di arrivare a estrarre fino a 2.000 litri d’acqua al minuto. In questo caso l'intervento sarà svolto con altri mezzi quindi con un considerevole allungamento dei tempi necessari per raggiungere lo stesso obiettivo.



Liberare il piano interrato di Park 24 sarà un lavoro abbastanza complesso con una spesa abbastanza limitata per il Comune. La fase successiva prevede il posizionamento di alcune pompe idrauliche che entrino automaticamente in funzione evitando così che si crei l'allagamento. Una soluzione che rimarrà attiva fino a quando non si arriverà a chiudere gli spazi.