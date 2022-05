Ventimiglia: il Liceo Aprosio in finale alla Mouse Trap Race di Montecarlo

Il Liceo Aprosio di Ventimiglia partecipa alla Mouse Trap Race che da alcuni anni si svolge a Montecarlo nei giorni del Gran Premio. Si tratta di una competizione originale con automobiline che hanno come unico propulsore... una trappola per topi.

Non è la prima volta per la scuola della riviera dei fiori che ha sempre portato a casa ottimi risultati fin dalle prime edizioni della competizione. Quest’anno il prof. Simone Pesco, docente di Fisica, ha coordinato i progetti degli alunni dell’Aprosio ottenendo una serie di performance di assoluta qualità.

Domani, a Montecarlo nella Galleria Riva si sfideranno i team delle scuole i cui progetti hanno raggiunto la finale e il Liceo Aprosio ha piazzato ben quattro Mouse trap Cars in finale nelle diverse categorie. Lorenzo Vassallo di 4B scientifico porterà in finale il suo veicolo per la categoria “Advanced”: la sfida riguarda un percorso che il messo deve effettuare percorrendo 5m. avanti e 5m. indietro con un unico impulso della trappola. Monica Salvetti (3B Scientifico) e Elena Cavallo (3A Scientifico) parteciperanno alla finale della categoria “Acceleration”: i loro modelli si sfideranno su una gara di velocità sulla distanza di 10 m. Infine alla finale per la complessa categoria “Regularity” parteciperà l’equipaggio Manzone – Toso (2A Scientifico): obiettivo della prova è far avvicinare il più possibile la macchinina ai 7” percorrendo la distanza di 10 m.

"Progetti complessi di ingegneria applicata, a cui gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e passione. La giornata di domani sarà ricca di emozioni in mezzo all’atmosfera elettrizzante del Principato. E questo è già un premio per l’impegno di questi giovani. Rimanendo in attesa dei risultati della gara vera e propria!" - commentano dall'Aprosio.