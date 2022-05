Da Sanremo a Monaco per il “World Stars Football Match”: l'assessore Faraldi e il consigliere Robaldo allo stadio 'Louis II' di Monaco

Rappresentanza del Comune di Sanremo ieri sera allo stadio 'Louis II' di Monaco per la 29ª edizione del “World Stars Football Match” alla vigilia del Gran Premio di Formula 1.

Per il Comune di Sanremo hanno partecipato l'assessore a Turismo e Sport Giuseppe Faraldi e il consigliere comunale Mario Robaldo.

Una grande serata di sport, beneficenza e di festa in diretta su Sky Sport F1 HD e Sky Sport 1. Martedì 24 maggio è la data che ha ufficialmente segnato il ritorno in azione della Nazionale Piloti allo Stadio Louis II di Monaco ed è stata un’occasione speciale per festeggiare i 30 anni dalla fondazione dello Star Team: alla presenza di S.A.S Principe Alberto II, entrambe le squadre sono scese in campo per regalare spettacolo, emozioni e momenti di solidarietà -a partire dalla consegna di una maglia celebrativa della Nazionale Piloti firmata da tutti i piloti presenti e consegnata a S.A.S Principe Alberto II, per poi concludere con il trofeo speciale regalato a entrambe le squadre al termine della partita.

Capitanata da Fernando Alonso, la Nazionale Piloti ha visto la presenza di diversi campioni del mondo delle quattro ruote: oltre ad Alonso, tifo da stadio per l’eroe di casa Charles Leclerc, autore della pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula Uno della scorsa settimana. Inoltre, tanto entusiasmo per il pilota spagnolo della rossa di Maranello -Carlos Sainz e l’alfiere della Scuderia Alpha Tauri Pierre Gasly, vincitore del Gran Premio d’Italia a Monza nel 2020.

Ritorno in campo per il padre fondatore Riccardo Patrese, vicecampione del mondo di Formula Uno del 1992, con il figlio Lorenzo Patrese, a 16 anni impegnato nel GT World Challenge Europe nella stagione in corso. Presenti, inoltre, il vincitore della 24 Ore di Le Mans e più volte commissario in Formula Uno Emanuele Pirro, l’ex F1 e oggi impegnato in FIA WEC Giancarlo Fisichella, il ferrarista e commentatore in TV Ivan Capelli, una delle colonne portanti della squadra e straordinario secondo nel secondo round del DTM al Lausitzring la scorsa settimana, il biker Michel Fabrizio, l’ex calciatore di Torino, Fiorentina e Sampdoria Sandro Cois, e i due portieri Matteo Munari e Maicol Murano.

Sono scesi in campo alcune delle nuove leve del motorsport come il trionfatore della Formula Regional a Imola e speranza dell’automobilismo italiano Gabriele Mini, il due volte vincitore in gara nella stagione del debutto in Porsche Carrera Cup Italia Giorgio Amati e il GT driver e difensore della squadra Giovanni Altoè.

A rafforzare la squadra alcuni giocatori professionisti come il campione del mondo 1994 con il Brasile Aldair e il vice-campione d’Europa Luigi Di Biagio, l’ex di Fiorentina, Inter e Milan Giampaolo Pazzini, gli ex di Brescia, Fiorentina, Genoa e Chievo Dario Dainelli e Matteo Mariani.

Il campo ha visto un pareggio tra Nazionale Piloti e Star Team Monaco: 3 a 3 con goal di Pazzini e doppietta di Sainz. La partita è stata la numero 240 nei 41 anni di storia della squadra, l’88mo match pareggiato. Le reti totali realizzate sono state 622, incluse queste ultime tre.

Al termine della partita, la festa per i 30 anni dello Star Team Monaco è continuata durante la cena di gala con la presenza del S.A.S Principe Alberto II, delle due squadre e dello staff.