Mobilitazione di soccorsi questa mattina per una donna precipitata fuori strada con la bicicletta tra Dolceacqua e Camporosso. Pare che la giovane sia caduta da un'altezza di circa due metri.

La centrale del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'automedica Alfa3. Allertato anche l'elisoccorso che ha trasportato la 50enne al 'Santa Corona' di Pietra Ligure in codice 'giallo' per via dei diversi traumi riportati.