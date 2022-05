Sanremo: cade da alcuni metri d'altezza in piazza Eroi, 25enne ferito gravemente

Soccorsi in serata a Sanremo per un ragazzo straniero di 25 anni caduto da circa 6 metri d'altezza, dalla scalinata di via Giordano Bruno su piazza Eroi Sanremesi. La dinamica è al vaglio della Polizia ma stando a una prima ricostruzione sembra che il giovane stesse giocando con una amica quando ha perso l'equilibrio ed è caduto oltre il parapetto.

Il ragazzo ha riportato un grave trauma facciale, diverse contusioni ed escoriazioni. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa matuziana. All'arrivo dei soccorsi il ferito era cosciente ed è stato trasferito in pronto soccorso per accertamenti.