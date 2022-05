Omicidio nelle cucine di un ristorante a Montecarlo: ridotta la misura cautelare per il 34enne Ricard Nika

La Corte d’Appello di Genova ha ridotto la misura cautelare per il 34enne Ricard Nika che, il 24 febbraio del 2017 aveva ucciso il cuoco Alfio Fallica, nelle cucine del ristorante ‘Pulcinella’ di Montecarlo.

Per l’uomo, infatti, sono state escluse le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. In primo grado venne condannato a 10 anni di Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) che, dopo l’eliminazione degli ospedali psichiatrici, sono gli unici centri dove vengono curate le patologie psichiatriche.

La sentenza venne impugnata dall’avvocato Bosio e oggi la misucra è stata ridotta a 5 anni. Nel frattempo, visto che il trattamento terapeutico per Ricard Nika sta andando bene, il 34enne è stato trasferito in una comunità. “Non può sussistere la premeditazione – ha detto l’avvocato - nonostante sia stato pianificato il delitto. Fa parte della sua patologia, ovvero della psicosi che lo ha portato alla pianificazione,

In primo grado, lo ricordiamo Nika venne assolto per difetto di imputabilità e dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere. Il 33enne si è sempre dimostrato molto confuso sull’accaduto: “È veramente accaduto quello che mi dicono? Alfio era una bravissima persona e non ho mai avuto questioni con lui” aveva dichiarato.