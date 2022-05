Scontro frontale tra due auto, questa mattina poco prima delle 9 in via Pasteur a Bordighera.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze di Croce Rossa di Bordighera e Ponente Emergenza.

Fortunatamente, nonostante lo scontro violento, gli occupanti non hanno riportato gravi ferite. Due sono stati portati in ospedale in codice verde e uno in giallo.