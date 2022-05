Oggi i funerali di Ninetto Silvano scomparso a 94 anni: il lutto e il ricordo di Confartigianato

Nel giorno del suo funerale, la Confartigianato della provincia di Imperia si stringe alla famiglia Rovere-Silvano, per la scomparsa all’età di 94 anni di Ninetto Silvano. Una perdita importante non solo sotto il profilo artigianale.

La Confartigianato lo ricorda infatti sia per le sue qualità nel mondo della panificazione, sempre legata al territorio, sia per l’impegno profuso in tutta la sua vita nell’ambito culturale, soprattutto nel teatro dialettale, con cui portava avanti la cultura locale e le antiche tradizioni.