Rischio siccità: a Ceriana il primo razionamento dell'acqua, multe a chi la usa per irrigare e lavare auto

Nei giorni scorsi abbiamo trattato l’argomenti acqua e siccità ed è arrivata una piccola buona notizia dagli interventi di ‘grattage’ che vengono eseguiti da Rivieracqua ai pozzi del Roya. Un miglioramento per la captazione del prezioso liquido, che andrà a garantire circa il 70% dei Comuni della nostra provincia, ma che non lascia certo dormire sonni tranquilli, visto il periodo ‘secco’ che ormai va avanti da diversi mesi.

Proprio per questo, con l’approssimarsi della stagione estiva e già in atto il fenomeno della diminuzione dei livelli delle fonti di approvvigionamento, arriva la prima conferma di razionamento dell’acqua. Riguarda il Comune di Ceriana, dove l’ordinanza è stata firmata dal Sindaco, Maurizio Caviglia. Si stanno riproponendo i problemi relativi ai disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile per usi domestici, causati dal contemporaneo e massiccio utilizzo per innaffiamento di orti, giardini ed impianti sportivi, ma anche per il lavaggio autovetture, spazi ed aree pubbliche e private e riempimento di piscine.

Proprio per questo vengono messe a rischio le scorte d’acqua accumulate, creando perdite di pressione lungo le tubazioni che possono penalizzare l’erogazione verso le utenze che si trovano alle quote più sfavorite o servite da tubazioni di non grosso diametro.

Il Sindaco del piccolo centro della Valle Armea nell’entroterra di Sanremo, ha deciso così di impedire sprechi delle risorse idriche, in modo da assicurare l’erogazione dell’acqua per usi potabili domestici. Il primo cittadino ha così vietato il consumo di acqua potabile diverso dall’uso strettamente domestico e ha così limitato l’utilizzo dell’acqua distribuita dall’acquedotto ai solo fini igienico-potabili.

Nessuno potrà quindi utilizzate l’acqua potabile per l’innaffiamento e il lavaggio di piazzali e automezzi e il riempimento di invasi, l’irrigazione di orti e giardini e comunque per ogni altro spreco ed abuso in genere. Le multe, per chi non ottempera all’ordinanza, vanno da 25 a 500 euro. Il Sindaco conferma che sarà garantita una stretta sorveglianza sul corretto uso dell’acqua potabile per evitare impieghi impropri e sprechi.