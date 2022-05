Vallecrosia: dal Ministero della Cultura 380 mila euro per la torre Saracena, Biasi “È il 34° bando di interesse pubblico”

Un importante finanziamento arriva a Vallecrosia, elargito dal Ministero delle Cultura e destinato alla messa in sicurezza della torre Saracena situata nel borgo antico, remoto sistema di avvistamento e difensivo contro le flotte nemiche provenienti dal mare e patrimonio culturale.

Il primo cittadino aveva già annunciato la notizia, dal grande valore storico e turistico, e ha commentato con fierezza e ricordato quanto l'amministrazione lavori in favore dello sviluppo cittadino: “Da qualche mese che stavamo interagendo con il Ministero della Cultura per far capire il valore storico e paesaggistico della Torre Saracena del nostro borgo antico. Hanno colto le nostre aspettative, e quindi hanno finanziato un primo lotto di 380mila euro che spenderemo per la messa in sicurezza della torre stessa e successivamente abbiamo condiviso che servirà un secondo lotto per rendere fruibile il monumento a cittadini e turisti”.

“Come sindaco, sono estremamente soddisfatto perché questo è il 34° bando finanziamento che otteniamo per l'interesse pubblico - aggiunge il primo cittadino - nel nostro mandato abbiamo dato il 'la' per riqualificare e valorizzare l'immagine della città. Continuiamo a lavorare per la crescita costante e continua di Vallecrosia".