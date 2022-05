I ragazzi di Anffas Onlus Sanremo in visita al Museo Nazionale dei Trasporti di Taggia in collaborazione con ‘Train To Bee Cool’ della Polizia Ferroviaria

Ieri mattina i ragazzi del centro diurno e degli appartamenti sociali ‘Dopo di Noi’ di Anffas Onlus Sanremo sono stati a Taggia per un incontro organizzato in collaborazione con ‘Train To Bee Cool’ della Polizia Ferroviaria Liguria ed il gruppo del Museo Nazionale dei Trasporti di Taggia. L’accoglienza dei responsabili è stata all’insegna della professionalità, cortesia e tanto cuore. Il museo offre mille stimoli ed emozioni.

“È stato bello rivedere i cari vecchi filobus, soprattutto l'interno di quello in esposizione a cui Achille Pennellatore ha lavorato con passione, lasciando un'emozionante ricostruzione di un tempo passato - dichiarano da Anffas Onlus Sanremo - al piano superiore un plastico bellissimo permette al visitatore di scoprire i segreti della via ferrata, treni che sfrecciano in ogni direzione, scambi, stazioni. Tra i molti oggetti in esposizione, il gruppo del Museo Nazionale del Trasporto di Taggia ha ricostruito il Forte di Santa Tecla durante la prima guerra mondiale quando esisteva ancora lo scalo per gli idrovolanti. Proseguendo lungo la parete è sistemato il plastico della funivia che con tutte le sue stazioni risveglia ricordi ed emozioni. I volontari raccontano con passione la storia della ferrovia, delle vecchie attrezzature in mostra. In una stanza il simulatore di guida permette ai visitatori di provare l'emozione di condurre un locomotore. I nostri ragazzi hanno vissuto questa esperienza con grande gioia, curiosità ed emozione”.

“Grazie di cuore alle famiglie e a tutti gli operatori che hanno permesso di vivere un’esperienza - dichiara la presidente di Anffas Onlus Sanremo Marisa Ricca Ormea - in particolare quanti operano al progetto ‘Train To Bee Cool’ della Polizia Ferroviaria Liguria oltre ai volontari del gruppo Museo Nazionale Trasporti di Taggia. Arrivederci al prossimo appuntamento”.