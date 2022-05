Ventimiglia: dimostrazione dei cinofili della Guardia di Finanza a scuola, bambini emozionati (Foto)

Nnell’ambito del progetto legalità, il personale cinofilo della compagnia Guardia di Finanza di Ventimiglia ha incantato martedì scorso i piccoli alunni della Scuola Dell’Infanzia di Via Chiappori e gli alunni delle classi prime e seconde del plesso di Via Veneto (I.C.1 Biancheri) di Ventimiglia.

Gli alunni hanno assistito, con entusiasmo e curiosità, alla dimostrazione di due meravigliosi cani: una femmina di Labrador, Kally e un maschio di Pastore Tedesco, Jester; i due bellissimi animali, grazie al loro eccezionale fiuto, hanno ritrovato un gioco sapientemente nascosto in una valigia.

Hanno fiutato tutte le valigie, sistemate in cortile dal personale cinofilo e hanno subito individuato la valigia con il “bottino”, abbaiando e puntandosi sulle zampe. Tante sono state le domande che i piccolini hanno rivolto; erano curiosi di sapere come si addestrano i cani e come fanno a diventare così bravi e il personale della Guardia di Finanza ha appagato tutte le loro curiosità.

Dopo l’esibizione tutti i bambini hanno voluto avvicinare gli animali, che si sono lasciati accarezzare affettuosamente. Al termine dell’incontro, gli alunni hanno ricevuto in dono il fumetto Finzy che racconta le avventure del grifone della Guardia di Finanza.