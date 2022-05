Imperia: cena e partita per il Roma Club Francesco Totti, l'occasione per vedere il match contro il Feyenoord

Mercoledì 25 maggio, in occasione della finale della "Conference league", il "Roma club Imperia Francesco Totti" organizza una cena con pizza, alle 20, presso la sede il "Camping De Wijnstok"di Imperia in via Poggi 2. Sarà l'occasione per assistere, tutti assieme, su maxischermo, alla partita Roma-Feyenoord. "Intervenite numerosi!" - l'invito dal club giallorosso.