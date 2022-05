Ventimiglia: mancati fondi post alluvione, Scullino “Ho chiesto verifiche all'assessore Giampedrone”

Prosegue Scullino: “ Noi, come Comune di Ventimiglia, abbiamo nuovamente controllato e confermiamo che abbiamo trasmesso in data 20 gennaio 2022, nei termini indicati dalla nota del Presidente Toti come Commissario delegato del Dipartimento della Protezione civile nazionale, del 13.01.2022, l’aggiornamento dei fabbisogni indicando le tre priorità di intervento richieste, sapendo che si sarebbe proceduto a finanziare solo la prima richiesta, come poi avvenuto ”.

“Come richiesta prioritaria, in merito ai danni creati dall’alluvione del 22-24 novembre 2019, è stato inserito il cedimento stradale, in frazione San Bernardo, dovuto al cedimento del muro sottoscarpa e regimazione d'acqua inVia due Camini, con codice CUP H37C20000180005 - aggiunge il sindaco - abbiamo segnalato inoltre altri 16 opere da realizzare, sempre a seguito dell’alluvione del novembre 2019, per un totale, compreso l’opera di via due Camini, di 4.229.225,93 euro. A parte abbiamo poi segnalato gli enormi danni alluvionali della tempesta Alex dell’ottobre 2020. Ho chiesto quindi all’assessore Giampedrone di far verificare meglio ai suoi uffici, credo che l’intervento sia urgente e debba essere finanziato”.