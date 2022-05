Tutti i venerdì al Ristorante ex Roma a Diano Marina serate speciali dedicate agli over 30 con musica e buon cibo

Al Ristorante ex Roma nel cuore di Diano Marina la Chef Tiffany interpreta la cucina italiana e mediterranea in versione Gourmet, con un occhio sempre attento alla qualità delle materie prime, e al continuo rinnovamento dell’offerta gastronomica. Con i suoi piatti potrete andare alla scoperta di ricercati percorsi degustazione tra menu di pesce, carne e vegetariano, pizze e specialità locali e della tradizione anche gluten free. Lo staff e la cucina accolgono tutti i tipi di richieste soddisfacendo il palato di chi ha esigenze alimentari differenti.

La location è ricca di fascino ed il posto è ideale per una cena davvero speciale, anche nell'accogliente dehors, in posizione comoda in pieno centro a Diano Marina. L’atmosfera elegante e il servizio accurato sapranno rendere il vostro pasto una vera e propria esperienza gastronomica.

Il format proposto tutti i venerdì sera a partire dalle 21.30 è dedicato agli over 30 con musica anni 70-80 e 2000 proposta da DJ e vocalist in accompagnamento a dell'ottimo cibo alla carta.

Il Ristorante ex Roma è un locale a 360° dove il cliente ha la possibilità di venire al mattino a fare colazione e alla sera a bere anche solo un aperitivo.

Si trova in piazza Dante, 5 in pieno centro a Diano Marina ed è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23 con un servizio di cucina non stop dalle 12 alle 22.30.

Per ogni ulteriore informazione o prenotazione chiamare al 334 508 6097 (anche whatsapp).