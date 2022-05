Gouta: un cimitero degli scooter all'interno del bosco, ecco lo scempio in una zona 'protetta' (Foto)

E’ un vero e proprio scempio quello che si stanno trovando di fronte i molti escursionisti che, approfittando della primavera inoltrata, hanno deciso di fare qualche passeggiata nei boschi della zona di Gouta, per la precisione vicino alla strada per Margaria dei Boschi.

Un vero e proprio ‘cimitero’ di scooter, alcuni parzialmente distrutti e altri addirittura con le targhe. Impossibile, ovviamente, sapere se si tratta di scooter abbandonati dai rispettivi proprietari, oppure di mezzi che una volta rubati e utilizzati dai malviventi, sono stati lasciati nel bosco a deturpare l’ambiente.

Purtroppo non si tratta dell’unico ‘scempio’ che viene lasciato nell’entroterra, spesso preda di chi abbandona mezzi ormai vetusti o chi cerca zone appartate per scaricare materiali edili. Situazioni che, purtroppo, sono poco controllabili e che, però, non fanno altro che deturpare l’ambiente.

In molte zone, infatti, si registrano situazioni di questo genere come quella documentata all’interno del bosco che, invece, dovrebbe essere luogo lasciato esclusivamente alla natura incontaminata.