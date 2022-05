Nuova convenzione per l'Istituto ‘Marconi’ con Fortec: la scuola apre alle realtà dell'automotive del territorio

L'impegno dell'Istituto Marconi di Imperia nella costruzione di una rete di aziende per la promozione del corso professionale di meccanica dell'automobile ha ottenuto un nuovo risultato, stipulando l'accordo con la ditta Fortec Srls, una ditta del nostro territorio, specializzata in progettazione, vendita, formazione ed assistenza di attrezzature per il mondo dell'auto.

Con la firma di questa nuova convenzione i titolari della società Fiorenzo Tirotta e Riccardo Gaggini si sono impegnati a fornire all’Istituto Professionale supporto formativo, materiale didattico, nonché eventuali attrezzature e componenti da utilizzare esclusivamente per esercitazioni didattiche di riparazione. Inoltre l'azienda si è offerta di implementare un modello formativo basato sulla collaborazione che preveda: seminari e visite di allievi e professori presso le sedi delle ditte della rete di distribuzione; formazione dei docenti dell’Istituto per garantire una didattica innovativa e aggiornata; distribuzione di materiale promozionale per allievi meritevoli; percorsi PCTO con la formula trainaing on the job per allievi presso la rete assistenziale organizzata da FORTEC S.r.l.s, in base alla disponibilità della rete medesima. Per consolidare le relazioni con gli autoriparatori della Provincia e coordinare l'attività formativa, la convenzione si avvale della collaborazione del Segretario del CNA imperiese Luciano Vazzano, costantemente impegnato nella promozione e nell'aggiornamento dell'artigianato locale.

L'Istituto da parte sua si è impegnato ad inserire nei propri percorsi formativi moduli mirati sulla tecnologia supportata da FORTEC S.r.l.s, relativamente ai marchi distribuiti dalla stessa; inoltre l'ex IPSIA ha messo a disposizione spazi per corsi di formazione teorica, consentirà l'allestimento di un'area brandizzata “FORTEC” nei laboratori professionalizzanti e promuoverà la formazione trasversale nel comparto della ditta. Infine la scuola si occuperà di fornire tutte le informazioni per favorire il placement degli allievi professionalmente dotati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati professionali.

Il kick-off meeting della convenzione verrà organizzato presso la sede del Marconi di via Gibelli 4 a Imperia il 16 giugno, con un evento tutto dedicato al mondo della manutenzione; il programma di massima prevede: la consegna all'Istituto di un apparecchiatura MAXIMUM TEST, un sistema innovativo in grado di testare i singoli componenti prima della loro installazione nelle automobili, e una breve presentazione del prodotto con la partecipazione di una delegazione provinciale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA); seguirà un question time per tutte le curiosità tecniche su questo nuovo dispositivo.

Dopo TEXA, Magneti Marelli e Toyota, la convenzione con FORTEC aggiunge un altro tassello al mosaico tecnologico che fornisce al Marconi gli strumenti per essere sempre all'avanguardia nel panorama formativo della manutenzione e assistenza tecnica in provincia di Imperia.