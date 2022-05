L'associazione Non Siamo Soli Onlus di Sanremo alla Giornata Nazionale del Malato Oncologico

L'Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli odv di Sanremo ha partecipato a tutte le iniziative per la Giornata Nazionale del Malato Oncologico organizzata dalla FAVO, Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, giunta alla diciassettesima edizione. L'evento di Roma torna dopo la lunga interruzione di due anni dovuta alla pandemia del Covid-19.

L'associazione matuziana ha visto la partecipazione della Presidente Tiziana Guatta, la Vicepresidente Mariangela Cozzani e in rappresentanza di tutti i volontari, il volontario Francesco Manca e l'associata Annaroma Chiarello. Giovedì 12 maggio, nella Sala Capitolare presso il Chiostro di Santa Maria sopra Minerva, Senato della Repubblica, è stato presentato il 14° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici.

Alla presenza e con l'intervento di molti Parlamentari coinvolti nell'azione legislativa a favore dei pazienti oncologici, sono stati trattati molti argomenti di grande rilevanza fra i quali ricordiamo la proposta di legge in merito al diritto all'oblio del malato oncologico con Elisabetta Iannelli (FAVO) Giordano Beretta (Fondazione AIOM) Gaetano Quagliarello (Senato della Repubblica) Maurizio Sacconi (Amici di Marco Biagi), il piano straordinario di recupero per l'oncologia post-pandemia e il nuovo piano oncologico nazionale con Luca Pinto (IQVIA – per AllCan Italia), l'implementazione delle reti oncologiche a livello nazionale con Sandro Pignata (Ist. Tumori Napoli) Saverio Cinieri (AIOM), l'oncologia territoriale, modelli organizzativi di raccordo con gli hub ospedalieri con Paola Varese (FAVO) Luigi Cavanna (CIPOMO) e la situazione degli screening oncologici pre e post Covid-19 con Paola Mantellini (Osservatorio Screening). La parola dei pazienti è stata illustrata da Francesco De Lorenzo (FAVO) e Felice Bombaci (AIL) mentre per le parlamentari sono intervenute Paola Binetti (Senato della Repubblica) Elena Carnevali (Camera dei Deputati) Maria Domenica Castellone (Senato della Repubblica) Angela Lanaro (Camera dei Deputati).

"Interessante l'intervento di Raffaele Migliorini Coordinamento Generale Medico Legale INPS sulle novità relative al certificato introduttivo oncologico e pediatrico. - sottolineano da Sanremo - Nelle successive giornate dal 13 al 15 maggio, presso il Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna, le Associazioni hanno potuto conoscere nei dettagli alcuni aspetti del 14° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici e confrontarsi su molte tematiche".



Durante l'Assemblea annuale di soci, nell'ambito delle celebrazioni degli anniversari delle associazioni, l'Associazione NonSiamoSoli di Sanremo, ha ricevuto un riconoscimento pubblico per il traguardo raggiunto quest'anno, 15 anni dalla sua fondazione trascorsi al servizio delle esigenze pratiche dei pazienti oncologici che, da tutta la provincia di Imperia, si rivolgono a lei per essere accompagnati, aiutati e supportati. La motivazione è stata: “Per la pregevole attività di supporto e aiuto ai pazienti oncologici svolta con passione, cura e dedizione”, la consegna dell'attestato alla Presidente Tiziana Guatta è stata effettuata dal Presidente di FAVO Prof. Francesco De Lorenzo e accompagnata da un sincero apprezzamento che conferma all'Associazione tutta di essere sul giusto cammino ed è stimolo a proseguire con lo stesso impegno.

"Molto apprezzato il contributo della giornalista dello Sportello Cancro del Corriere della Sera Vera Martinella sull'importanza di utilizzare al meglio i mass media per la comunicazione delle Associazioni. Nell'ultima giornata di domenica 15 maggio si è assistito alla presentazione dei gruppi di lavoro FAVO Donna, Neoplasie ematologiche, Tumori Rari e Pancreas Unit, alle attività promosse da varie associazioni, alla proclamazione degli eletti al Comitato Esecutivo FAVO per il prossimo triennio ed alla consegna dei premi Cedro d'Oro a persone che si sono distinte a favore dei malati oncologici, il Prof. Alfredo Garofalo e l'On. Elena Carnevali" - ricordano dall'associazione di Sanremo.