Gli ultimi dati diffusi da Regione Liguria in merito alla pandemia covid mostrano un totale di 292 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore dei quali 41 in provincia di Imperia, 44 a Savona, 140 a Genova e 67 a La Spezia.

In provincia di Imperia il totale dei positivi è di 1.652, cinque in più rispetto a ieri; in aumento anche i ricoverati che ora sono 35 (+4), mentre è stabile il numero delle terapie intensive.

In allegato il bollettino odierno e il dettaglio sulle vaccinazioni