Delegazione delle forze di polizia a ordinamento militare di Imperia al 62° Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes

Anche una delegazione di militari e appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare in servizio e in congedo della provincia di Imperia ha partecipato al 62° Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes dal 12 al 16 maggio. Al termine del pellegrinaggio il vicario generale dell'ordinariato militare italiano Mons. Sergio Siddi, che è altresì il cappellano della Presidenza della Repubblica presso il palazzo del Quirinale, ha fatto il bilancio conclusivo dell'esperienza comunitaria e ha rivolto un augurio di buon lavoro e incoraggiamento alle forze di polizia a ordinamento militare operanti in provincia di Imperia.

“Vi do la mia pace”: è il tema del 62° Pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes, che si è svolto dal 12 al 16 Maggio 2022. Si tratta del primo pellegrinaggio dopo lo stop forzato a causa della pandemia Covid-19. Il contingente italiano presente a Lourdes molto numeroso, tra militari in servizio e in congedo e familiari, accompagnati dai Cappellani militari sotto la guida dell’Arcivescovo Santo Marcianò. L'Arcivescovo Ordinario militare per l’Italia ha presieduto la SS. Messa, animata dagli allievi delle scuole militari e delle accademie e la Celebrazione Eucaristica presso la Grotta delle apparizioni. I militari nel pomeriggio si sono ritrovati per il festival dei giovani. Un evento condotto da Don Davide Banzato, ricco di contenuti, testimonianze, musica e animazione. In pratica un momento Diocesano propedeutico alla Gmg 2023 di Lisbona.