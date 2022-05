Taggia: era un commerciante in pensione l'81enne morto oggi sulla provinciale, sarà disposta l'autopsia

E’ un uomo di 81 anni, Leone Tommaso Ferraro, ex commerciante e ora in pensione, l’uomo morto questa mattina mentre viaggiava sulla sua bicicletta in direzione monte, sulla Provinciale 548 della valle Argentina nella zona della Cava di San Giorgio, tra Taggia e Badalucco.

L’uomo, secondo il racconto di alcuni testimoni, si è avvicinato al ciglio della strada rallentando e, una volta fermatosi, sarebbe caduto sulla propria sinistra proprio mentre un camion adibito al trasporto terra lo stava sorpassando.

L’81enne si è appoggiato alle gomme del grosso mezzo ed è poi stramazzato al suolo. Il conducente del camion, accortosi dell’accaduto, si è fermato qualche metro dopo mentre sono subito scattate le chiamate dei presenti al 118, accorso subito con l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è anche intervenuto il magistrato di turno, che ha disposto il trasporto della salma all’ospedale di Imperia dove verrà eseguita l’autopsia. Si cercherà di capire se, come è sembrato ai diversi testimoni presenti sul luogo della tragedia, l’uomo abbia subito un malore (forse un infarto) e sia caduto sbattendo sulle ruote del camion.

Come già anticipato stamattina, infatti, sembra che non abbia riportato ferite riconducibili a un impatto con il mezzo pesante. Solo l’esame autoptico, però, potrà stabilire le esatte cause del decesso. L’81enne era molto conosciuto a Taggia e in Valle Argentina e la notizia della sua morte ha destato il cordoglio di buona parte della comunità.