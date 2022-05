Info point per i profughi ucraini ad Imperia, si cambia: attività concentrate al Palasalute

A partire da oggi sono sospese le attività presso l'info point di via Alterisio ad Imperia per l'accoglienza dei profughi ucraini. Gli utenti potranno recarsi presso il distretto di Imperia per essere accolti al Palasalute di via Acquarone 9, dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì, con percorso individuato all'occorrenza da parte del coordinatore presente per effettuare STP, TAR e programmazione percorso presso il Dipartimento di Prevenzione.