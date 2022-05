Sanremo: allestita l'accoglienza per gli sfollati matuziani ma al Mercato dei Fiori non c'è nessuno (Foto)

Nessuno dei 100 sfollati della piccola porzione di Sanremo, a ridosso del Comune di Taggia, si sono per ora presentati al Mercato dei Fiori di Valle Armea, dove la Protezione Civile ha comunque allestito un punto di accoglienza.

La maggior parte dei residenti matuziani ha quindi deciso di andare a fare una gita o, approfittando della bella giornata, anche di andare al mare. Solo 4 o 5 le prenotazioni per il servizio mensa che, come per Taggia e Riva Ligure, vengono prodotti dalla ditta Camst e verranno poi distribuiti.