Bomba Day: zona rossa ridotta fino alla Darsena di Arma di Taggia e Regione Prati a Riva Ligure

Le operazioni di rimozione delle spolette dalla bomba della Seconda Guerra Mondiale sono terminate alle 18.50. L'annuncio è stato fatto dal Maggiore Elvio Pascale del 32° Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense dell'Esercito Italiano. L'iniziale applauso liberatorio per stemperare l'attesa, ha lasciato spazio alla presa d'atto che per la riapertura sarebbe stato necessario attendere ulteriore tempo per permettere agli artificieri di distruggere le spolette in loco, caricare la bomba inerte sui mezzi e scortarla presso la cava di Ventimiglia e quindi procedere alla distruzione.