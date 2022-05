Bomba Day a Taggia: il punto dal centro operativo di controllo, via all'evacuazione con qualche rallentamento (Foto e video)

Lieve rallentamento delle operazioni di evacuazione, mentre i militari dell’esercito stanno già operando attorno all’ordigno bellico nel torrente Argentina, per l’evacuazione delle zone interessate ad Arma di Taggia e Levà. Mentre la ‘macchina’ operativa è in funzione da questa mattina presto alle scuole ‘Soleri’, la città si sta svuotando in attesa delle 9, quando dovrà essere totalmente evacuata.





A dire il vero questa mattina, come documentato dalle nostre immagini, la situazione si è subito presentata da ‘lockdown’ con strade vuote e pochissimi mezzi in giro. Secondo fonti ben informate alcuni residenti sarebbero rimasti all’interno delle loro abitazioni, nonostante i molti appelli a lasciare per i centri di accoglienza previsti dal Comune. Proprio per questo si è registrato qualche rallentamento nelle operazioni che, comunque, stanno proseguendo. Pochi i residenti confluiti nei luoghi preposti all’accoglienza, dove sono stati allestiti i letti per le persone che devono restare a riposo e un tendone dove verrà distribuito il pasto.Alle 9 verrà dato il via alle operazioni di ‘despolettamento’ della bomba e, solo verso le 12 si saprà se funzionerà il piano A oppure si dovrà passare al B ( Ne abbiamo parlato ieri con l'Esercito QUI ). Il Piano A, prevede l'uso della 'chiave a razzo' per tentare il despolettamento anteriore e posteriore dell'ordigno. Una operazione in questo senso più rapida rispetto invece all'alternativa, ovvero il 'Piano B'. Se questo primo tentativo non andasse a buon fine allora verrà impiegato uno strumento chiamato 'Swordfish', una sorta di fresa che con un getto ad altissima pressione di acqua e sabbia granitica, taglierà l'involucro e la sezione della bomba contenente la spoletta. Un'operazione questa che però allungherebbe considerevolmente i tempi di intervento da parte dei militari.A mezzogiorno, quindi, sapremo se le operazioni si allungheranno oppure se la bomba potrà essere subito portata verso il brillamento. Per ora il centro operativo di coordinamento sta lavorando alacremente per risolvere i pochi problemi che si stanno verificando, in particolare per alcuni residenti della zona rossa che devono ancora andare via da casa. I varchi sono stati tutti chiusi e, come previsto, dalle 7 nessuno può più superarli.