Sanremo: lunedì prossimo, proiezione film in lingua originale francese 'Le bonheur des Uns'

Si avvia alla conclusione per questo anno scolastico il Progetto di proiezione di film in lingua originale francese in sinergia con il Cinema Teatro Ariston di Sanremo e la Società Italiana dei Francesisti. L’iniziativa, nata qualche anno fa, è rivolta ad insegnanti e studenti, ma anche al pubblico appassionato di cinema.



I film in programma sono: lunedì 16 maggio 2022 “Le bonheur des Uns” (La felicità degli altri) diretto da Daniel Cohen, con Vincent Cassel, Bérénice Bejo; lunedì 13 giugno 2022 “La daronne – Parigi ha una nuova regina” diretto di Jean Paul Solomé, con Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot. Orari: 16.30 – 19.15 – 21.15. Introduce, come ormai è diventata una gradita consuetudine, il Dr. Julien Simonpiery.



La Società Italiana dei Francesisti è un Sodalizio con lo scopo di favorire gli scambi culturali tra Italia e Francia e per diffondere nei due Paesi la rispettiva cultura con manifestazioni ed iniziative varie come conferenze, corsi, seminari, concerti. Il Consiglio Direttivo della Sezione di Sanremo è formato da Graziella Ferrari (Fiduciaria), Annarita Delfanti (Collaboratrice Fiduciaria), Antonietta Siffredi (Segretaria), Antonia Meiffret (Tesoriera), Freddy Colt (Addetto stampa) e dai Consiglieri collaboratori Anna Maria Ferri, Yvette Chenus, Julien Simonpiery. Viene confermata la prosecuzione del corso di apprendimento della lingua francese dal titolo “Chante, visite la France” che si svolge venerdì 20 e 27 maggio presso la sede della S.I.DE.F, Hotel Riviera – Corso Inglesi 86 – Sanremo a cura dell’insegnante madrelingua Yvette Chenus.



Domenica 19 giugno 2022 un incontro conviviale e un tour conoscitivo del Borgo di Bajardo (obbligo prenotazione) a cura del sidefino Freddy Colt costituirà un interessante evento.