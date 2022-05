Sanremo: al Teatro del Casinò la carica dei 150 per le finali regionali della Performer Italian Cup

Oggi e domani, 14 e 15 maggio, al teatro del Casinò di Sanremo si terranno le fasi regionali per la Liguria della Performer Italian Cup. Un evento che si svolge in collaborazione con il Comune di Sanremo. Duro il compito della Giuria composta da Federico Moccia, Monica Vallini ed Emanuela Cortesi, chiamata ad esprimersi su più di 150 Atleti/Artisti provenienti da tutte e quattro le province liguri.



Performer Italian Cup” è il primo Campionato delle Arti Scenico/Sportive. Attraverso diverse tappe di qualificazione, il campionato decreta il "Campione Nazionale Italiano" di ogni disciplina performativa. La Fase Regionale seleziona i primi 12 Atleti/artisti di ogni classe, categoria e disciplina, per andare a rappresentare la propria regione di appartenenza alla finale nazionale dove si decretano le medaglie oro, argento, bronzo e pass di ogni classe, categoria e disciplina, oltre a nominare i vincitori di borse di studio e contratti di lavoro. Non solo, infatti, tra i podi di classe A delle varie discipline, verranno scelti i partecipanti del Format Tv, "Performer Italian Cup" abbinato al Campionato.



“Finalmente si sono realizzati i sogni dei "nostri" Performer che hanno superato le Fasi Provinciali in tutta Italia, ritrovandosi ad affrontare nuove competizioni alle Fasi Regionali, con l'entusiasmo alle stelle e più preparazione ed esperienza. - commentano dall’organizzazione dell’evento - Grandi successi per le Regioni dove già si è svolta la Fase Regionale (Lombardia - Toscana - Emilia Romagna/Marche - Sardegna), dove abbiamo potuto applaudire centinaia di talenti che si sfideranno nella Fase Nazionale”.



“L’entrata alla selezione regionale al teatro del Casinò è gratuita e libera e si svolgerà con questo programma: sabato 14, dalle 15 alle 18, parata iniziale, con le discipline di assolo performer canto, assolo performer recitazione, assolo performer completo, compagnia piccole e compagni grandi; domenica 15, dalle 9 alle 12, con le discipline di assolo performer canto, assolo performer completo, duo, parata finale; dalle 15 alle 18, con le discipline di performer danza, performer arti circensi e acrobatiche, parata finale”.



“Il programma televisivo mette in competizione i migliori Atleti/Artisti vincitori del Campionato italiano delle arti performative, organizzato dallo C.S.A.In. (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e gestito da FIPASS attraverso il progetto Metodo Pass. Il Progetto ideato e realizzato da Valentina Spampinato, ha superato i confini Nazionali, allargandosi in altri 34 Paesi per dare opportunità prestigiose ai Performer di tutto il mondo. Unicità e fattività sono il segno distintivo di "Performer Italian Cup". - ricordano ulteriormente gli organizzatori - Lo Staff ligure è formato dalla Responsabile Regionale Manuela Gaslini, la Segretaria Regionale e Responsabile Provincia di Genova Greta Buccola, e i Responsabili Provinciali: della Spezia Gianpaolo Roncarati che nel progetto di occupa anche delle arti circensi e acrobatiche, di Savona Roberta Bonino e Gabriella Bracco e di Imperia Laura Sichetti”.