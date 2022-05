Persone & Aziende: il mondo di AIDP Priscilla Dusi, responsabile Prima Training & Consulting Srl "Essere iscritti è necessario per fronteggiare il cambiamento organizzativo che noi tutti stiamo vivendo" (Video)

Per il ciclo di incontri con AIDP, l'Associazione Italiana Direzione del Personale, abbiamo incontrato Priscilla Dusi, responsabile Prima Training & Consulting Srl.



AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane, in Liguria ne fanno parte circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila.







“La prima volta che mi sono iscritta in AIDP - racconta - avevo lo scopo di conoscere persone, direttori del personale, tutte professionalità all'interno della funzione HR. Dopo alcuni anni la mia esigenza di iscrizione era legata invece a una volontà di crescere, aggiornarmi, tenermi informata e formata su quelle che sono le tematiche del settore. Devo dire che negli ultimi due anni il rinnovo associativo per me corrisponde a un vero e proprio bisogno, a una necessità di tenermi aggiornata, di ricevere un supporto, non soltanto professionale, ma anche resiliente per fronteggiare il cambiamento organizzativo che noi tutti stiamo vivendo, che siamo tutti chiamati a vivere come lavoratori, ma come HR abbiamo anche l'esigenza di guidare i nostri lavoratori verso questo cambiamento, avendo sempre una maggiore responsabilità nei loro confronti. Iscriversi ad AIDP oggi significa non rimanere indietro, ma essere sempre aggiornati sulle nuove frontiere della funzione HR, andare a scoprire insieme i nuovi paradigmi della gestione delle risorse umane, che sono sicuramente dinamici, dove l'individuo mette al centro il proprio benessere, la conciliazione vita-lavoro, e la ricerca di un impiego agile, inteso nel senso più ampio del termine, a sottolineare la complessità del sistema vita che stiamo vivendo tutti oggi”.



“Proprio il tema del benessere, - continua - dei rischi psicosociali, del lavoro agile, della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono alcuni dei temi che sviluppiamo, fornendo i servizi alle aziende tramite la nostra società. I nostri servizi si basano su offerte formative e di consulenza tramite sistemi all'avanguardia, sostenibili e su una modalità di offrire il servizio sempre dedicata a quelle che sono le esigenze dei clienti.



Ci piace vivere il nostro lavoro all'interno della nostra struttura con i nostri stakeholders, andando a utilizzare con intelligenza emotiva le altre skills che siamo soliti promuovere nei nostri interventi formativi, cercando di portare avanti collaborazioni con i nostri clienti, attraverso un rapporto basato sulla fiducia, sulla rapidità di risposta e sulla flessibilità, tutti elementi secondo noi necessari nelle organizzazioni 'smart'. Il mio impegno professionale in AIDP mi vede coinvolta nel coltivare sinergie con l'Associazione Italiana Formatori, al cui interno rivesto il ruolo di presidente della delegazione regionale andando a creare momenti di incontro come webinar e incontri in presenza, al fine di sviluppare nuove professionalità e network tra i vari soci delle diverse associazioni”.



“Mi auguro che la nostra comunità possa continuare a crescere, come ha fatto negli ultimi anni accogliendo nuove menti, nuovi contenuti, nuove conoscenze e nuove esperienze. Mi rivolgo ai giovani, ma anche a professionisti con una maggiore seniority, richiamandoli all'iscrizione ad AIDP per poter arricchire il proprio bagaglio professionale secondo i tempi che stiamo vivendo. Il mio pensiero è che oggi, nonostante tutto il nostro percorso di studi e professionale, nonostante quello che abbiamo vissuto nelle nostre aziende, non possiamo fare a meno di arricchirci continuamente tramite il confronto con altri stakeholders che operano nella funzione HR. Ora più che mai sono convinta che il confronto professionale rappresenti la carta vincente per accompagnare le nostre aziende verso quella che è una transizione organizzativa che stiamo vivendo già tutti oggi, ma che secondo me rappresenta soltanto un inizio di un profondo cambiamento culturale, globale per quanto riguarda il mercato del lavoro, ma anche specifico per quanto riguarda la funzione HR”.



AIDP è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di studiosi, ricercatori e accademici.



Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.



Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.



AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.



Per conoscere di più sulle attività di AIDP Liguria e su come aderire: https://www.aidp.it/gruppo/liguria.php.