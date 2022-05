Sabato 14 maggio debutta nella Città dei Fiori 'Acqua Sanremo', un nuovo ristorante di cucina italiana, con specialità di pesce a bordo piscina

Sabato sera 14 maggio, grande inaugurazione a bordo piscina, nel complesso vista mare dell’Hotel Napoleon, del nuovo ristorante estivo “Acqua Sanremo”. La cucina del locale, diretta dall'Executive Chef Lorenzo Leuzzi proporrà alla clientela un menù gourmet innovativo a base di pesce, con prodotti locali come il gambero rosso di Sanremo, senza tralasciare pregiati tagli di carne e altre prelibatezze.

“Proporremo un menù diversificato - ci ha spiegato lo Chef Lorenzo Leuzzi - arricchito da ingredienti speciali provenienti da varie regioni, ma anche dal nostro territorio e dal nostro orto, come limoni, prezzemolo, basilico, salvia e peperoncino. Tra le novità proposte, non mancheranno crudi di pesce, vari tipi di pasta fresca fatta in casa, pane e dolci di produzione propria”.

Lo staff del ristorante Acqua Sanremo vi aspetta in una location unica, elegante e raffinata.

Il locale si trova in corso Marconi, 56 ed è aperto tutte le sere dalle 19 alle 23, la domenica anche a pranzo.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni potete chiamare al 348 5191710 oppure visitare il Sito, la pagina Facebook, la pagina Instagram o scrivere alla mail: info@ristoranteacquasanremo.com.