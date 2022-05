Taggia: quest'anno il 5x1000 ad Anffas Imperia sarà destinato alla Casa di Marco

L’anno scorso l’Anffas Onlus di Imperia ha realizzato la campagna del 5X1000 per cambiare i computer e la strumentazione informatica necessaria alle persone con disabilità per comunicare. Con i fondi raccolti grazie al 5x1000 del 2020, l’Associazione sta realizzando importanti lavori all’interno della serra e del giardino della Casa di Primo e di Lilli a Diano Marina.



"E’ stata rialzata la porta di ingresso alla serra per permettere un'entrata più agevole ai ragazzi e si sta lavorando alla creazione di un percorso aromatico, con l'utilizzo di paletti di castagno. I ragazzi dell’Anffas di Imperia sono felicissimi di questi risultati! Quest’anno c’è bisogno di aiuto per acquistare una nuova lavatrice da 12 kg, semi industriale. - spiegano da Anffas - L’elettrodomestico, molto costoso, permetterà alle dieci ragazze con disabilità ospiti della Casa di Marco a Taggia di svolgere le faccende domestiche il più possibile in autonomia e di far fronte alle necessità dei continui lavaggi".



"Da quasi trent’anni l’Anffas Onlus di Imperia opera sul territorio a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ogni anno l’Associazione decide di destinare i proventi del 5x1000 ad un progetto specifico, che abbia come obiettivi il benessere ed il miglioramento della qualità della vita delle persone di cui si occupa, oltre che il perfezionamento delle strutture che gestisce. - ricordano - È possibile sostenere l’acquisto della nuova lavatrice destinando in sede di dichiarazione dei redditi il 5x1000 (obbligatorio per legge) all’ANFFAS Onlus di Imperia attraverso il Codice Fiscale 91028770088! Non costa nulla ma è un grande aiuto!"