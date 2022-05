Domani e giovedì si terra a Villa Nobel e all’Istituto Alberghiero un evento volto alla formazione di giovani cuochi che possono lavorare sugli Yacht.

Il corso ‘Yacht, Food & Health’ è pensato per fornire competenze multidisciplinari e strumenti operativi integrati. Il suo obiettivo è anche quello di creare una unione fra il nostro territorio per il mare per favorire la vendita dei nostri prodotti ed eccellenze anche in questo settore.