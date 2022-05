Raccolta solidale di Coop Liguria: donate 34 tonnellate di alimenti, di cui 2,2 in provincia di Imperia

Buoni risultati per la raccolta solidale di alimenti promossa il 7 maggio da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 34 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà. Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una sessantina di associazioni supportate dai volontari delle Sezioni Soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

In provincia di Imperia, sono state raccolte 2,2 tonnellate di prodotti, destinate alle seguenti associazioni: le donazioni raccolte nel supermercato di Sanremo sono state destinate al Centro di ascolto della Caritas all’associazione Popoli in Arte e alla rete Sanremo Solidale; quelle del supermercato di Imperia alla Croce Rossa e all’associazione Imperia solidale – Fondazione per Marco Beltrami, mentre quelle del supermercato di Ventimiglia alla Caritas Intemelia, alla Croce Rossa e alla Spes Auser.