Covid: 1001 nuovi positivi in Liguria, 145 in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore

Sono 1.001 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 10.000 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 145, a Savona 115, a Genova 559 e a Spezia 181. Oggi il numero dei ricoverati è in forte diminuzione, 15 in meno su scala regionale, 37 in provincia (5 in meno di ieri), in calo di una unità le terapie intensive, a quota 3 pazienti.

Oggi si registra anche la morte di due persone ricoverate presso l'Ospedale di Savona. Si tratta di una donna di 86 anni deceduta il 29 aprile e di un uomo di 90 deceduto il 4 maggio. Il bilancio dei decessi sale a 5.293 da inizio pandemia. Calano a 14.122 (-548 ) i pazienti in isolamento domiciliare.

Sotto il bollettino completo.