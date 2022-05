Imperia, la pallapugno sbarca su Sport Crime. L’attrice e regista Daniela Scalia: “Disciplina che rappresenta al meglio la Liguria che non ti aspetti” (foto e video)

Si sono concluse nei giorni scorsi a Imperia le riprese di una fiction televisiva prodotta dalla casa di produzione svizzera con sede a Lugano Blullow in collaborazione con Keymotion che sarà distribuita in tutto il mondo nell'ambito di Sport Crime, la prima serie internazionale di ‘investigazione sportiva’.

La troupe guidata da Daniela Scalia e Luca Tramontin ha girato al Parasio, ospiti del sodalizio della Città alta, alcune scene di pallonetto (il Circolo parasio è promotore del torneo di pallonetto dedicato alla memoria di Vincenzo Raineri) mentre allo sferisterio ‘De Amicis’ i ragazzi e le ragazze della San Leonardo guidati da Claudio Motosso sono diventati attori per un giorno.

“Abbiamo colto la palla al balzo -dice Motosso - come si dice in questi casi, accogliendo volentieri questa proposta da parte di Daniela Scalia e Luca Tramontin che ci è stata fatta ormai due anni fa, prima del covid. Ci sembrava un bel modo per promuovere il nostro sport per cui abbiamo fatto in modo di collaborare con loro in maniera tale da portare avanti questa iniziativa che è qualcosa di raro per il nostro il nostro territorio”.

Cosa spinge una casa è di produzione, Svizzera a venire ad Imperia e girare una puntata sulla pallapugno di una serie televisiva che si chiama Sport Crime? “La casa di produzione è Svizzera -dice Daniela Scalia - ma noi siamo due veneti, io e il mio collega socio e partner sportivo Luca Tramontin. Il pensiero è stato duplice, uno per il nostro interesse specifico per la pallapugno e poi perché in considerazione, più in generale, che si tratta di una serie tv internazionale e, quindi, scene come queste girate allo sferisterio o al Parasio dove abbiamo girato le scene di pallonetto sono di una Porto Maurizio e di una Liguria una diversa dal solito e sono estremamente interessanti per uno spettatore del Kansas dell'Uzbekistan, di qualcuno che non ha mai visto questo tipo di immagini. La serie tv ormai è la nuova agenzia di viaggi come vediamo, per esempio, con Montalbano. L’interesse per il territorio è ormai consolidato e questo è un territorio che merita tantissimo come merita questo sport. Abbiamo trovato nella San Leonardo, specialmente in Claudio Motosso un amico posso dire per prima cosa e poi una persona che ha capito esattamente cosa serve per portare diffusione anche uno sport tipico e particolare come la pallapugno. Grazie, oltre naturalmente alla Pallapugno San Leonardo, a Piero Saglietto in rappresentanza del Circolo Parasio, all’assessore Antonio Gagliano per il Comune di Imperia, all’Agriturismo La Quercia, alla Film Commission Genova Liguria e al local manager Roberto Ardizzone”.

“Il Circolo Parasio ha reso possibile alla troupe di effettuare alcune riprese dal Ninfeo di Palazzo Guarneri, sede della nostra associazione, grazie alla presenza dei soci e in particolare a Piero Saglietto per aver partecipato anche alle riprese anche come sportivo, oltre che all'accoglienza come socio e dirigente del Circolo”, sottolinea la presidente del Circolo Parasio Simona Gazzano.